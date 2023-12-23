МВД Эстонии выразило готовность высылать военнообязанных украинцев по запросу Киева

По словам главы ведомства республики Лаури Ляэнеметса, большинство из них ходит на работу, имеет эстонское место жительства

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Эстония готова по просьбе Киева заняться поиском на своей территории и высылкой на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине, - приводит гостелерадио слова министра. - В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии".

Хотя официального запроса от Украины на этот счет не поступало, МВД неоднократно обращалось к послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомлять о находящихся на территории балтийской республики беженцах, уточняет ERR. В ближайшие дни Ляэнеметс планирует внести предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя странами. В настоящее время в Эстонии экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности.

22 декабря газета Postimees со ссылкой на начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги сообщила об отсутствии планов высылать на родину военнообязанных граждан Украины. Как поясняло издание, 21 декабря мировые СМИ растиражировали фрагмент интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, якобы заявившего о решимости добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран. Указывается, что уже вечером эта информация была опровергнута пресс-службой украинского Минобороны.