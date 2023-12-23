Неизвестные осквернили могилу экс-канцлера ФРГ Шмидта, нанеся нацистские символы

По словам представителя местной полиции, обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника пока не установлены

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестные нанесли нацистскую символику (свастику) на могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта (1974-1982) на кладбище в Гамбурге. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, инцидент произошел в пятницу вечером. В субботу Шмидту исполнилось бы 105 лет. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника пока не установлены. Также неизвестно, были ли у него сообщники. Надгробие было очищено. Расследование продолжается.