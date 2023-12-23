Посол ФРГ в РФ сообщил, что Россия в целом корректна по отношению к немецким дипломатам

Александер Ламбсдорф отметил, что сокращение численности сотрудников германских учреждений в стране усложняет работу

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к немецким дипломатам. Об этом заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф в интервью редакционному объединению RND.

"Российская сторона в большинстве случаев ведет себя корректно по отношению к нам", - сказал Ламбсдорф.

Отвечая на вопрос, сталкивается ли он с ограничениями при исполнении своих обязанностей, посол ФРГ напомнил, что на него распространяются положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Российское правительство придерживается этого, и у нас нет никаких признаков того, что эти правила могут быть нарушены, поскольку у Москвы также есть дипломаты по всему миру", - сказал Ламбсдорф. Он считает, что решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350 усложняет работу.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили о согласии на назначение Ламбсдорфа послом Германии в России. Предыдущий посол Геза Андреас фон Гайр исполнял свои обязанности четыре года и покинул Москву в конце июля. Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии Германии. Дипломат известен критикой РФ.