Боевики ХАМАС подорвали туннель в Газе

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", "после подрыва туннеля по оккупационным силам был открыт огонь из минометов, в результате противник понес потери"

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, подорвали туннель на пути следования отряда израильского спецназа в секторе Газа. Об этом говорится в военном коммюнике формирования, распространенном в Telegram-канале.

"В районе Хаджр-эд-Дик наши бойцы заминировали туннель и привели в действие взрывное устройство, когда к нему приблизился отряд вражеского спецназа, - указывается в тексте. - После подрыва туннеля по оккупационным силам был открыт огонь из минометов, в результате противник понес потери".

Как указывается в коммюнике, другая ловушка была устроена на севере анклава в Джебалии, где в ходе диверсионной операции были использованы две неразорвавшиеся израильские ракеты весом по две тонны. "В результате были уничтожены пять танков, направлявшихся в колонне бронетехники в центральные районы Газы", - отмечается в тексте.

На юге анклава в Рафахе радикалы открыли огонь из крупнокалиберных минометов по израильскому механизированному патрулю, убив и ранив нескольких солдат.

В заявлении группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), боевого крыла радикального движения "Исламский джихад", сообщается, что ее члены подбили противотанковым снарядом танк Merkava у кольцевой развязки Абу-Шарх на севере сектора Газа.

Израильские ВВС атаковали с утра лагерь беженцев Нусейрат, где находится один из оплотов ХАМАС. Как передал телеканал Al Hadath, число жертв авианалета превысило 20 человек.