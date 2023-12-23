Певцу Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию

Артист не соответствовал условиям для въезда в страну, сообщили в пресс-службе пограничной полиции

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве было отказано во въезде в Молдавию по прибытии в аэропорт Кишинева, сообщает информационный портал Newsmaker.

В пресс-службе пограничной полиции журналистам сказали, что исполнитель не соответствовал условиям для въезда в республику.

Отмечается, что артист планировал выступить на праздничных мероприятиях в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский оппозиционер Илан Шор. Ранее его партию "Шор" обвинили в угрозе государственной безопасности и запретили в Молдавии.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам.