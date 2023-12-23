Во Франции левые депутаты потребовали от Конституционного совета отмены закона о миграции

Парламентарии считают, что "документ содержит рекордное число статей, противоречащих конституции"

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции обратилась в Конституционный совет (КС) республики - инстанцию, определяющую соответствие новых законов страны ее конституции, с требованием отменить новый закон о миграции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По словам парламентариев, "документ содержит рекордное число статей, противоречащих конституции". Они требуют от КС полной отмены закона, который, по их мнению, "подрывает принцип равенства".

Речь идет о представителях четырех левых парламентских групп - "Неподчинившейся Франции", Социалистической партии, "зеленых" и коммунистов.

Ранее о передаче закона в КС распорядился президент Франции Эмманюэль Макрон с целью подтвердить его соответствие конституции.

Национальное собрание 19 декабря приняло закон об упорядочении миграции и улучшения интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.