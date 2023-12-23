Иран пригрозил блокадой Средиземного моря, если военные действия в Газе не прекратятся

Заместитель главнокомандующего КСИР генерал Мохаммад Реза Нагди не уточнил, кем и каким образом может быть организована блокада акватории Средиземного моря, к которому Иран и поддерживаемые им хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не имеют выхода

ДУБАЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав Вооруженных сил Ирана) генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что Средиземное море может быть заблокировано, если Соединенные Штаты продолжат совершать "преступления" в секторе Газа.

"В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новые силы сопротивления и закрытия водных путей, которые все еще им доступны, - приводит слова генерала агентство Tasnim. - Вчера Персидский залив и Ормузский пролив были для них кошмаром, сегодня - Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей".

Нагди не уточнил, кем и каким образом может быть организована блокада акватории Средиземного моря, к которому Иран и поддерживаемые им хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не имеют выхода.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение хуситов атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.