Белорусские либерал-демократы выдвинули на выборы в парламент 71 представителя

В их числе председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия Белоруссии (ЛДПБ) выдвинула на выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии председателя Олега Гайдукевича и еще 70 своих представителей. Об этом сообщило агентство "Минск-Новости" по итогам состоявшегося съезда ЛДПБ.

По данным агентства, в предвыборном списке партии представители частного бизнеса, ветераны силовых ведомств, работники системы образования, реального сектора экономики, деятели культуры. Также в местные Советы депутатов партия выдвинула более 270 претендентов.

"Я хочу, чтобы по результатам выборов было несколько представителей ЛДПБ (в Палате представителей - прим. ТАСС). Мы делаем большой упор на местные выборы. Очень важно, чтобы наша партия была представлена в районных, городских и областных Советах. Считаю, что это будет большим шагом в ее развитии", - сказал глава ЛДПБ.

В Белоруссии 17 декабря начался этап выдвижения кандидатов в депутаты, который продлится до 15 января. Согласно закону, выдвигать претендентов на депутатское кресло смогут политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей. Ранее компартия Белоруссии заявила о намерении выдвинуть на выборы в парламент около 50 своих членов. В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования (25 февраля) будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов. Министерство юстиции Белоруссии провело перерегистрацию политических партий, в результате которой в стране осталось 4 партии из 15 действовавших на начало нынешнего года.