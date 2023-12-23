Во внеочередных выборах президента Азербайджана намерены участвовать 15 политиков

По словам председателя Центризбиркома страны Мазахира Панахова, ЦИК утвердил кандидатуры семи человек

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Число претендентов на участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджане, которые назначены на 7 февраля 2024 года, достигло 15. Об этом сообщил председатель Центризбиркома страны Мазахир Панахов.

"В Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступило 15 обращений о регистрации в качестве кандидатов на внеочередных президентских выборах", - сказал Панахов. По его словам, ЦИК утвердил кандидатуры семи человек. Это означает, что им выданы подписные листы для сбора подписей, необходимых для официальной регистрации в качестве кандидата на пост президента. "Ведется работа по утверждению еще восьми кандидатов", - уточнил глава комиссии.

Среди утвержденных кандидатов действующий глава государства Ильхам Алиев (правящая партия "Ени Азербайджан"), депутаты Милли меджлиса (парламент) Захид Орудж (самовыдвиженец) и Фазиль Мустафа (лидер Партии великого созидания), бывший председатель Либерально-демократической партии Фуад Алиев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, депутаты парламента Гудрат Гасангулиев (партия "Единый народный фронт Азербайджана") и Рази Нуруллаев (партия "Национальный фронт").

Гасангулиев был соперником Ильхама Алиева на всех президентских выборах с 2003 года, однако набирал не более 3% голосов. Орудж баллотировался на пост главы государства дважды (в 2013 и 2018 году), его самый высокий результат - 3,12%. Мустафа и Фуад Алиев участвовали в выборах в 2008 году, набрав 2,47% и 0,78% соответственно.

Согласно действующему законодательству, для регистрации кандидату необходимо собрать подписи 40 тыс. избирателей. ЦИК будет принимать документы до 8 января.

Внеочередные выборы президента

Глава республики 7 декабря подписал распоряжение о проведении в стране внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.