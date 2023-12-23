В Палестине сообщили о более 200 убитых при израильских атаках в Газе за сутки

Ранения получили 368 человек, отметили в Минздраве страны

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Более 200 человек были убиты в течение последних 24 часов в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа. Такие данные привело Министерство здравоохранения Палестины.

"За минувшие сутки при бомбардировках палестинского сектора погиб по меньшей мере 201 человек", - отмечается в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Hadath. Ранения за этот период получили 368 человек.

Ведомство отметило, что в общей сложности с начала эскалации напряженности в секторе Газа в результате бомбардировок и обстрелов погибли 20 258 палестинцев, ранены 53 688.