ВМС Британии расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"UKMTO получил сообщение об инциденте вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в 45 морских милях (порядка 83 км - прим. ТАСС) к юго-западу от Салифа в Йемене. Власти проводят расследование", - отмечается в тексте.

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.