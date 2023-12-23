В Турции сообщили об уничтожении армией 29 объектов РПК на севере Ирака и Сирии

В Минобороны республики уточнили, что удалось ликвидировать убежища, укрытия, хранилища

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции) на севере Ирака и Сирии, уничтожено 29 целей. Об этом сообщило Минобороны республики.

"23 декабря в 22:00 местного времени (совпадает с мск) была проведена воздушная операция против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища", - говорится в сообщении.

Удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на турецких военнослужащих в районе Зап 22 и 23 декабря. Ранее сообщалось, что погибли 12 военных, двое получили ранения.

Минобороны Турции также сообщало, что 23 декабря уничтожили 13 боевиков РПК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 23 декабря, что борьба с РПК будет продолжена до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.