Армия Израиля нанесла удары по командному центру "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что "в результате обстрелов из Ливана осколочные ранения получил солдат ЦАХАЛа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по военному командному центру шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков ракет из Ливана по различным районам северного Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военному командному центру террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

"Кроме того, в течение дня артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по районам Ливана", - продолжили в пресс-службе.

Военные добавили, что "в результате обстрелов из Ливана осколочные ранения получил солдат ЦАХАЛа".