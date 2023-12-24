El Mundo: Испания отказалась участвовать в операции в Красном море

При этом Мадрид снял вето на участие в ней Евросоюза, передает газета

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Испания снимет вето на участие Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, само королевство приняло решение не участвовать в операции. "Испания не будет участвовать в новой миссии ЕС", - отметили источники издания. Как передает газета El País, Мадрид выступает за то, чтобы ЕС запустил новую операцию для поддержки США в защите судов, проходящих через Красное море.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Тем не менее 22 декабря газета El Confidencial сообщила, что Мадрид наложил вето в ЕС на европейское участие в операции США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.