Байден заявил, что в разговоре с Нетаньяху не просил Израиль прекратить огонь в Газе

Американский президент добавил, что разговор с премьер-министром еврейского государства был долгим и носил характер "частной беседы"

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Я не просил о прекращении огня", - сказал американский лидер, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд). Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

Байден добавил, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер "частной беседы".

Как отметила пресс-служба Белого дома, президент США подчеркнул необходимость защиты гражданского населения, в том числе предоставления мирным жителям возможности безопасного перемещения из районов, где продолжаются боевые действия. Лидеры двух стран обсудили необходимость достижения освобождения оставшихся заложников и договорились продолжать регулярные двусторонние консультации.

Канцелярия главы правительства еврейского государства сообщала, что Нетаньяху во время разговора с Байденом заявил, что Израиль продолжит вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не добьется выполнения всех поставленных задач.