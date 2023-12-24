В Палестине заявили, что ценят позицию России по прекращению огня в Газе

Палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что РФ с самого начала ближневосточного конфликта призывала положить конец боевым действиям, а также обеспечить легкий доступ для гуманитарных организаций в анклав

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Палестина ценит позицию России относительно необходимости скорейшего прекращения огня в Газе. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

"Российская позиция с самого начала была очень ясна. Она призывала к немедленному прекращению огня, поддерживала все подобные призывы, чтобы положить конец боевым действиям и обеспечить легкий доступ для гуманитарных организаций в Газу. В этом плане мы ценим роль России", - прокомментировал дипломат позицию РФ в отношении резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

Ранее СБ ООН принял подготовленный арабскими государствами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов не должен был выступить против нее. РФ предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.