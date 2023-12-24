В отношении мэра Черновцов возбудили дело по статье о фейках против ВС России

Роману Кличуку грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра города Черновцы Романа Кличука по статье о фейках против Вооруженных сил России после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении мэра Черновцов Романа Кличука возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды)", - сказал собеседник агентства. Мэру грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Кличук в Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) в апреле прошлого года разместил под видом достоверной ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции на Украине. "В ходе расследования уголовного дела сотрудники судебно-экспертного центра провели необходимые экспертизы, следствие продолжено до 3 февраля 2024 года", - добавил представитель правоохранительных органов.

Роман Кличук - украинский бизнесмен и политик. С 30 ноября 2020 года занимает должность мэра Черновцов.