В Палестине заявили, что генсек ООН занял сбалансированную позицию по Газе

Антониу Гутерриш ранее заявлял, что действия ХАМАС не могут являться оправданием для коллективного наказания палестинского народа и не освобождают Израиль от соблюдения положений международного права

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял сбалансированную позицию по ситуации в секторе Газа. Такое мнение выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

"Думаю, в общем генеральный секретарь занял очень сбалансированную позицию. Нужно отметить, что он задействовал статью 99 [Устава ООН] и призвал Совет Безопасности провести заседание, так как международные мир и безопасность, а вместе с ними и вся система международного права находятся под угрозой. Это беспрецедентный шаг с его стороны", - заявил он ТАСС.

Ранее Гутерриш заявил, что действия радикального движения ХАМАС не могут являться оправданием для коллективного наказания палестинского народа и не освобождают Израиль от соблюдения положений международного права.