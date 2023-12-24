В Палестине заявили об обращении вместе с Турцией в МАГАТЭ из-за ядерного оружия Израиля

Палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что письмо по этому вопросу также направил генеральный секретарь Лиги арабских государств

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Палестина и Турция обратились к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси после слов министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа. Об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при международных организациях в Вене Салах Абдель Шафи.

"Когда министр по делам наследия [Израиля] заявил, что на Газу нужно сбросить ядерную бомбу, он, по сути, признал, что у Израиля есть ядерное оружие. Израиль всегда это отрицал. В этом свете не только Турция, но и наше правительство, наш министр иностранных дел, направили письмо генеральному директору Гросси", - сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам посла, письмо по этому вопросу также направил генеральный секретарь Лиги арабских государств. Он добавил, что стороны направили обращения отдельно друг от друга. Агентство не ответило на письма.

"Арабские государства в Вене всегда поднимали вопрос ядерного оружия у Израиля в рамках повестки дня МАГАТЭ. Из всех стран Ближнего Востока только Израиль не вступил в Договор о нераспространении ядерного оружия", - отметил Абдель Шафи.

Ранее, отвечая на вопрос ведущего в эфире радио о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху указал, что "это одна из возможностей". Позднее министр пояснил, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но добавил, что Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Он также отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, указав, что они "не соответствуют действительности и оторваны от реальности".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна обратится в Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Гросси заявлял, что призывает все страны, включая Израиль, присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.