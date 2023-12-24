WSJ: атаковавший судно вблизи Индии БПЛА запустили из Ирана

По данным газеты, в результате инцидента никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в субботу атаковавший судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

"По танкеру для перевозки химикатов Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, нанесли удар примерно в 10:00 по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях (370 км) от берега дроном-камикадзе, запущенным из Ирана", - цитирует газета заявление представителя американского министерства обороны.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, пожар на борту был потушен.

Об ударе беспилотника по судну у побережья Индии 23 декабря сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как затем отмечали индийские ВМС, на помощь к Chem Pluto направились корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии. Танкер c нефтью направлялся в портовый город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.