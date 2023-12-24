СМИ: в секторе Газа в боях погибли пять израильских солдат

Еще 10 получили ранения за минувшие сутки, сообщило издание Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Армия Израиля подтвердила гибель еще пяти военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа.

Об этом проинформировало новостное издание Yedioth Ahronoth.

Сообщается также, что за минувшие сутки ранения получили 10 солдат. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

По данным армейской пресс-службы, число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 144. Общее количество погибших солдат и офицеров с начала нового витка палестино-израильского конфликта составило 477.