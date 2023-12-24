Хуситы выпустили 23 декабря две ракеты в направлении Красного моря

Центральное командование Вооруженных сил США отметило, что в этот день американский эсминец USS Laboon сбил четыре дрона, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" выпустили две ракеты в направлении Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены в сторону международных морских путей в южной части Красного моря с контролируемой хуситами территории Йемена. Баллистические ракеты не задели корабли", - следует из сообщения.

Командование добавило, что 23 декабря американский эсминец USS Laboon сбил четыре дрона, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами. В результате инцидента никто не пострадал. В этот день Центральное командование также получило с двух кораблей в южной части Красного моря информацию о том, что они подверглись атаке. Это был танкер Blaamanen под норвежским флагом и танкер Saibaba, идущий под флагом Индии и принадлежащий Габону.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участившиеся атаки йеменских мятежников-хуситов по судам в Красном море могут нанести серьезный ущерб международной торговле и спровоцировать экологическое бедствие.