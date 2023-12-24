Yomiuri: военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения

По данным газеты, намерение Токио связано с активизацией деятельности России и Китая в космосе

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи для обороны от иностранных космических аппаратов и защиты от находящегося на орбите мусора. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, намерение Токио связано с активизацией деятельности России и Китая в космосе. Министерство обороны Японии планирует со следующего года начать разработку специального оборудования для наблюдения. Исследование займет порядка трех лет, для его финансирования ведомство выделило 200 млн иен (около $1,4 млн) в проекте бюджета на следующий финансовый год. Запуск двух новых спутников с функциями наблюдения может состояться в 2030-х годах, Япония намерена сотрудничать по этому вопросу с властями США, которые ранее вывели на орбиту аналогичный космический аппарат.

11 августа газета Nikkei проинформировала, что Минобороны Японии планирует нанять до 500 новых технических специалистов для развития потенциала страны в сферах безопасности в космосе и киберпространстве.