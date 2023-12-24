В Турции заявили о ликвидации армией не менее 25 боевиков РПК на севере Ирака и Сирии

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер отметил, что Рабочая партия Курдистана фактически лишилась возможностей для маневра

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции) уничтожены на севере Ирака и Сирии в ходе операций турецкой армии. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер в оперативном штабе Минобороны.

"Вчера вечером ликвидировано 13 террористов, сегодня - 12. Всего число уничтоженных с начала года террористов достигло 2 156", - приводит в X (ранее Twitter) военное ведомство слова министра.

Он заявил, что в результате операций, проведенных в ответ на нападения на турецких военных на севере Ирака, по местам скоплениям боевиков и их инфраструктуре нанесены массированные удары. "РПК понесла значительные потери и фактически лишилась возможностей для маневра. Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист в этом регионе", - заверил министр обороны Турции.

Минобороны сообщало, что турецкая армия ликвидировала 23 декабря 29 целей РПК на севере Ирака и Сирии. Удары нанесли в ответ на нападения боевиков на турецких военнослужащих в районе Зап в пятницу и субботу. Тогда погибли 12 военных, двое получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 23 декабря, что борьбу с РПК будут продолжать до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.