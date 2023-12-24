СМИ: при ударах Израиля по Газе за сутки погибли десятки мирных жителей

Как сообщило информационное агентство WAFA, атаке подверглись город Хан-Юнис, а также жилой квартал Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава

ДУБАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Десятки мирных жителей, включая детей и женщин, погибли за минувшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Израильские истребители и артиллерия весь день вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнис на юге, а также наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава, вследствие чего погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Одновременно израильские силовики продолжили наземное вторжение в город Газа, северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.

По информации катарского телеканала Al Jazeera, за последние 24 часа по меньшей мере 201 палестинец был убит и около 370 получили ранения в результате действий армии Израиля в осажденном анклаве.

Согласно предварительным данным, обострение ближневосточного конфликта привело с 7 октября к гибели 20 258 человек в секторе Газа, 53 688 жителей анклава пострадали, причем более 70% из них составляют женщины и дети.