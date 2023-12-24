Президент Аргентины сообщил о работе над внесением ХАМАС в список террористов

Хавьер Милей ответил в X на сообщение пользователя, который написал, что "у аргентинских евреев есть рождественское желание, чтобы ХАМАС был включен в список террористических организаций"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины работает над внесением палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций. Об этом заявил в субботу президент страны Хавьер Милей.

"Мы работаем над этим", - ответил глава государства в X (ранее Twitter) на сообщение пользователя, который написал, что "у аргентинских евреев есть рождественское желание, чтобы ХАМАС был включен в список террористических организаций".

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками для страны США и Израиль.