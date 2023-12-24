В ДРК кандидат на президентских выборах потребовал аннулировать их результаты

Моиз Катумби призвал к немедленной отставке президента Независимой национальной избирательной комиссии и предъявлению обвинений ему и другим членам избиркома за фальсификацию выборов и нарушение конституции

ПРЕТОРИЯ, 24 декабря. /ТАСС/. Один из кандидатов на прошедших 20 декабря в Демократической Республике Конго (ДРК) президентских выборах, предприниматель и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби призвал к немедленной отмене их результатов и роспуску Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК) ДРК. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC, отмечая, что призыв поддержали еще четыре конголезских политика, которые сняли накануне выборов свои кандидатуры в пользу Катумби.

"Мы требуем немедленной отмены этих хаотичных выборов, омраченных массовыми фальсификациями, как это было задокументировано всеми заинтересованными сторонами, - цитирует она заявление Катумби и его сторонников. - Мы также призываем к немедленной отставке президента ННИК и предъявлению обвинений ему и другим членам избиркома за фальсификацию выборов и нарушение конституции".

Накануне оппозиция объявила, что намерена провести 27 декабря массовую демонстрацию в конголезской столице Киншасе в знак протеста против "фиктивных выборов". Катумби рассматривался как один из четырех фаворитов на выборах.

ННИК уже опубликовала результаты голосования в округах за пределами ДРК. Избирательные участки работали в пяти странах: ЮАР, Франции, Бельгии, США и Канаде. Большинство избирателей - около 75% - проголосовали на них за действующего президента ДРК Феликса Чисекеди. Подсчет бюллетеней в округах на территории ДРК продолжается, избирком объявил, что первые общие предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы не позднее 31 декабря.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивался переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов. Одновременно с президентскими прошли парламентские и местные выборы. Из-за технических и логистических трудностей в ряде избирательных участках голосование было перенесено на 21 декабря.