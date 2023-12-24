В Ватикане считают, что Китай может помочь достичь мира на Украине

Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи назвал КНР "великим и незаменимым ресурсом"

РИМ, 24 декабря. /ТАСС/. Папский посланник по украинскому урегулированию, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи считает, что Пекин - "важный и незаменимый ресурс", который может помочь урегулированию украинского конфликта.

"Что-то движется [в плане урегулирования]. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И русские, и украинцы признают роль Святого престола. Нунции в обеих столицах проделывают большую работу. Конечно, мы хотели бы получить гораздо больше результатов по возвращению детей. Мы не упустим ни одной возможности сделать это", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera. По мнению кардинала, "не может быть, чтобы кроме оружия не было ничего другого, чтобы положить конец" конфликту.

"Китай - великий и незаменимый ресурс. И он, безусловно, может помочь найти мир на Украине", - продолжил Дзуппи.

Папский посланник подчеркнул, что Святой престол выступает за привлечение к решению вопроса международного сообщества, которое является третьим действующим лицом и должно сделать многое, чтобы найти и гарантировать подходящие решения. "Мы должны избавиться от логики, согласно которой военная победа является единственным вариантом, а диалог - капитуляцией", - сказал он.

Дзуппи занимается гуманитарными вопросами, включая возвращение из РФ вывезенных из зон боевых действий на Украине детей. В рамках своей миссии он побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине. В Москве он встречался в конце июня с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.