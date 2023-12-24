24 декабря, 09:07

Глава Минобороны ФРГ возглавил ежегодный рейтинг самых популярных политиков страны

Согласно результатам опроса института Insa по заказу Bild am Sonntag, уровень поддержки канцлера Германии Олафа Шольца упал на 10 п.п. по сравнению с опросом 2022 года и в настоящее время составляет лишь 26%

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус возглавил ежегодный рейтинг самых популярных политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

В частности, 42% респондентов заявили, что Писториус должен иметь как можно большее влияние в немецкой политике в новом году, 38% высказали противоположное мнение. Писториус впервые попал в рейтинг. Он занимает пост главы Минобороны с середины января.

На втором месте премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер. Так, 41% опрошенных хотел бы, чтобы он имел как можно больше влияния, 44% выразили противоположную точку зрения. Уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца упал на 10 п.п. по сравнению с опросом 2022 года и в настоящее время составляет лишь 26%.

По мнению 27% немцев, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен играть как можно большую роль, а 29% хотят, чтобы это делала министр иностранных дел Анналена Бербок. У обоих эти показатели ниже, чем в 2022 году, на 5 и 7 п.п. соответственно. Министр финансов Кристиан Линднер также потерял свои позиции - лишь 28% граждан выступили за увеличение его влияния на политику против 33%. Депутата Бундестага Сару Вагенкнехт, которая заявила о намерении основать собственную политическую партию, поддержали 30% респондентов (31% в 2022 году).

Опрос проводился с 14 по 22 декабря 2023 года. В нем приняли участие 2 004 человека. 

Теги:
ГерманияПисториус, Борис