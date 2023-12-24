Санду заявила о намерении переизбраться на пост президента Молдавии в 2024 году

Глава государства отметила, что обязалась сделать все для выполнения миссии европейской интеграции

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении переизбраться на новый срок в 2024 году.

"Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году", - сказала она в обращении, которое было опубликовано пресс-службой президента.

Санду стала победителем выборов 2020 года, обойдя во втором туре занимавшего на тот момент должность президента страны Игоря Додона. На этом посту она спровоцировала роспуск парламента и досрочные выборы, победу на которых одержала учрежденная Санду проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

Согласно опросам общественного мнения, Санду и ПДС теряют популярность в Молдавии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. Вместе с тем на прошедших в ноябре всеобщих выборах в местные органы власти представители ПДС смогли заручиться поддержкой только трети от принявших участие в выборах избирателей.

Как отмечают наблюдатели, спасательным кругом для ПДС в этой ситуации стало решение Европейского совета открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается. Как заявила Санду, Молдавия будет готовиться завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году.