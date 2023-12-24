Bloomberg: США расширили претензии на континентальный шельф в Арктике на 1 млн кв. км

Агентство отметило, что Россия и Канада также претендуют на часть территории в этой зоне

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Россия и Канада также претендуют на часть территории в этой зоне, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, администрация президента Джо Байдена "значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии". Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США.

Агентство отмечает, что расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море. Этот район приобретает "все большее стратегическое значение", на него также претендуют Россия и Канада, добавляет Bloomberg.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На различные участки дна Северного Ледовитого океана претендуют, помимо Канады, Дания, Норвегия, Россия и США. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

Россия в августе 2015 года представила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.