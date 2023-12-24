Число убитых в Газе с начала эскалации журналистов превысило 100

По данным управления по работе со СМИ в Газе, 101-й жертвой стал корреспондент одного из палестинских изданий Ахмед аль-Мадхун

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Более 100 журналистов были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с начала резкой эскалации напряженности в палестинском анклаве. Такие данные привело управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его данным, "число журналистов, погибших при бомбардировках и обстрелах Газы израильскими силами, достигло 101".

Управление указало, что 101-й жертвой израильской агрессии в секторе стал корреспондент одного из палестинских изданий Ахмед аль-Мадхун. Он погиб несколько часов назад в результате бомбардировки района, расположенного в северной части анклава.