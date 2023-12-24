На Западном берегу задержали семь палестинцев по подозрению в терроризме

Как сообщила армейская пресс-служба, крупный рейд прошел в лагере беженцев Нур-Шамс

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики провели ночью рейды на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых были задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Семь разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС), четверо из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, крупный рейд был проведен в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, где палестинцы бросали в военнослужащих взрывчатку и стреляли в них, израильтяне открывали огонь в ответ. Один военный получил легкие ранения, проинформировали в армии.

Все задержанные и конфискованное в ходе рейдов незаконное оружие переданы службам безопасности для дальнейших расследований, указали военные.

По данным армии, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержано уже порядка 2 450 разыскиваемых лиц, 1 210 из них подозреваются в связях с палестинским движением.