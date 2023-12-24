Додон: Санду использует референдум о вступлении в ЕС для сохранения поста президента

Экс-глава Молдавии отметил, что сейчас лидер страны ассоциируется у людей "не с прогрессом и законом, а с бедностью, высокомерием и попранием демократических принципов"

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что президент Молдавии Майя Санду инициирует референдум о вступлении в ЕС, чтобы поднять себе рейтинг и переизбраться на новый срок в 2024 году. С такой реакцией он выступил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"После трех лет пребывания у власти Майе Санду нечего предложить, кроме референдума, который "спасет" ее от политического утопления. Она надеется, что объединит усилия с Европой и это принесет ей новый мандат. Но люди уже не так наивны, как в 2020 году. Сегодня Майя Санду ассоциируется у них не с прогрессом и законом, а с бедностью, высокомерием и попранием демократических принципов", - написал Додон.

Ранее президент Молдавии заявила о планах инициировать весной 2024 года референдум о вступлении в ЕС, а также о решении участвовать в президентских выборах осенью 2024 года. Она стала победителем выборов 2020 года, обойдя во втором туре занимавшего на тот момент должность президента страны Додона. На этом посту Санду спровоцировала роспуск парламента и досрочные выборы, победу на которых одержала учрежденная ею проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

Согласно опросам общественного мнения, Санду и ПДС теряют популярность в Молдавии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. В этой ситуации президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. Вместе с тем на прошедших в ноябре всеобщих выборах в местные органы власти представители ПДС смогли заручиться поддержкой только трети от принявших участие в выборах избирателей.

Как отмечают наблюдатели, спасательным кругом для ПДС в этой ситуации стало решение Европейского совета открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается. Как заявила Санду, Молдавия будет готовиться завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году.