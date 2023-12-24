Вучич заявил, что не допустит насильственной смены власти в Сербии

По словам президента республики, в стране "власть сменяется только на выборах"

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что протестные акции оппозиции в Белграде и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, комментируя заявления в том, что в Белграде существуют "майданные" настроения. Отвечая на этот вопрос, Вучич в том числе упомянул высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о применении на Балканах "майданного" сценария.

"Скажите мне, какая другая [кроме протестов и беспорядков] цель? Чего вы действительно хотите? Оказывать давление на кого-то, чтобы он изменил избирательную волю, украл голоса на выборах по вашему приказу, чтобы вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили, что очень сильно себя любите и хотите изменить волю избирателей. Как вы это планировали осуществить, если не каким-нибудь насильственным путем?" - отметил сербский лидер.

"Ведомства продолжат выполнять свою работу, но я должен сказать одну вещь. Что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии. В Сербии власть сменяется на выборах. Сербия - демократическая страна, так будет всегда в будущем, а не только сегодня", - указал Вучич.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря провели первый митинг у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда, на протяжении всей недели перекрывали движение на центральной столичной улице Краля Милана. Протестующие, которые располагались на проезжей части перед главным входом в здание избирательной комиссии, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки. Митингующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю. Глава кабинета министров отдельно указывала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение протестов, но и готовила переворот в Белграде.

Захарова на фоне событий в сербской столице подчеркивала, что "на Балканах применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли".