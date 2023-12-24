Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря

Субраманьям Джайшанкар совершит визит "в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами", отметили в ведомстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар совершит визит в Россию с 25 по 29 декабря. Об этом сообщил на своем сайте индийский МИД.

"Министр иностранных дел Джайшанкар посетит Россию 25-29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами", - говорится в сообщении.

Индийское внешнеполитическое ведомство указывает, что в ходе визита Джайшанкар встретится с заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, с которым обсудит вопросы экономического партнерства. Глава МИД Индии также встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "для обсуждения двусторонних, многосторонних и международных вопросов".

Министр иностранных дел южноазиатской республики посетит мероприятия в Москве и в Санкт-Петербурге, указывается в тексте.

"Проверенное временем партнерство между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства", - отмечается в заявлении МИД Индии.