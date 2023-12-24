Украинские ведомства объединили базы данных, чтобы отследить военнообязанных

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал своим заданием сделать "все возможное и невозможное", чтобы привлечь в ряды ВСУ как можно больше людей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские ведомства объединили свои базы данных, теперь Минобороны при привлечении людей в ряды армии располагает информацией обо всех гражданах, в том числе покинувших страну. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Последние полтора месяца мы консолидировали все базы данных. То есть видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация", - сказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".

Умеров назвал своим заданием сделать "все возможное и невозможное", чтобы привлечь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) как можно больше людей, в том числе выехавших за границу. При этом Умеров заверяет, что в соответствии с новым законопроектом о правилах мобилизации, который разрабатывают власти, уехавших из страны пока что попросят лишь встать на учет. "После учета мы предлагаем им различные опции - рекрутинг, где можно выбрать специальность", - добавил он.

По его словам, законопроект может быть внесен в парламент в ближайшие дни. Как ожидается, документом будет предложено сократить перечень лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточить правила воинского учета и снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации.

В опубликованных накануне фрагментах интервью Умеров также отмечал, что рассматривается возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в военкоматы электронными оповещениями, работа над техническими решениями продолжается. По его словам, "приглашения" будут посланы всем, в том числе покинувшим страну. Ранее Умеров в интервью газете Bild сообщил, что Киев намеревается в следующем году привлечь к военной службе украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали за рубеж. Это заявление вызвало много откликов, и к вечеру начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что издание якобы неверно трактовало слова министра и "сместило акцент".

Однако на следующий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что поддерживает эту идею, и предположил, что скрывающихся за границей военнообязанных можно было бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Позже информацию о том, что готовящийся в Раде законопроект может содержать положения об ответственности и последствиях для скрывающихся от призыва за рубежом, подтвердил член профильного комитета депутат Вадим Ивченко.