Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в заседании ЕАЭС и саммите СНГ

Губернатор города Александр Беглов встретил Садыра Жапарова в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Губернатор Александр Беглов встретил президента Киргизской Республики в аэропорту Пулково", - сказано в сообщении пресс-службы.

Глава Петербурга назвал сотрудничество с Киргизией одним из важных направлений международной деятельности правительства города. Губернатор отметил, что важным шагом стало открытие в сентябре этого года генерального консульства Киргизии в Петербурге. В прошлом году товарооборот Петербурга с Киргизией увеличился на 61% и составил $237 млн.

В Смольном рассказали, что на вторую половину следующего года в Петербурге запланировано 13-е заседание Межправительственной санкт-петербургско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В 2024 году в Оше планируется провести Дни Санкт Петербурга, приуроченные к 20-й годовщине побратимских связей.

Беглов также пригласил делегацию Киргизии принять участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 25 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Кроме того, 25-26 декабря в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча глав государств - участников Содружества Независимых Государств.