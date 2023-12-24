Вучич: Сербия сохранит независимую политику, несмотря на призывы к санкциям против РФ

Республика не намерена следовать указаниям извне, добавил президент

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Сербия продолжит проводить самостоятельную политику и не намерена следовать указаниям извне, в том числе по вопросу присоединения к санкционной политике, направленной против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Конечно, многие будут пытаться разрушить Сербию, как [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти вчера сказал, что выборы в Сербии были украдены, как некоторые другие хотят видеть Сербию слабой, как еще кто-то желает, чтобы Сербия была куклой, которую они будут дергать за нитки, как делали это ранее. [Они думают, что] смогут выбирать правительства, министров, смогут решать, какая политика будет проводиться, что смогут нам приказывать, позвонят по телефону или отправят факс, чтобы не мучиться с отправкой электронного письма, и укажут: "Завтра введите санкции против России, сделайте это и это", - отметил Вучич.

"Мы желаем проводить свою собственную политику, поэтому мы понимаем ту цену, которую должны платить, - сказал глава государства. - Ведомства Сербии завершат избирательный процесс. Как это будет дальше развиваться, где будет проведено повторное голосование, а где нет - все это дело ответственных ведомств и законов страны".

Вучич ранее подчеркнул, что протестные акции оппозиции в Белграде и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах".

Вице-премьер, министр обороны и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявлял в декабре, что вступление в Евросоюз является стратегической целью Сербии, но Белград не намерен присоединяться к санкционной политике, направленной против России. Вучич в начале ноября по итогам переговоров с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко отметил, что отношения Сербии и РФ успешно развиваются. Глава государства также указал, что в будущем возможно улучшение этого сотрудничества.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.