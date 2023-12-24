На Украине сообщили, что в стране не осталось добровольцев, желающих идти в армию

По словам генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, по этой причине сотрудники военкоматов ходят по квартирам и частному сектору в поисках потенциальных призывников

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Людей, которые добровольно готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже не осталось в стране. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились", - сказал он в интервью германской телерадиокомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). По словам Марченко, именно по этой причине сотрудники украинских военкоматов ходят по квартирам и частному сектору в поисках потенциальных призывников.

На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.