Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы

Рустем Умеров признал, что страна не сможет стать полностью независимой от западной помощи

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украина конкурирует с другими странами за боеприпасы западных производителей, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы", - сказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".

По словам министра, чтобы снизить риски отсутствия поставок, Киев общается с партнерами, изучает, где еще можно закупать боеприпасы, а также разработал стратегию военного производства на Украине.

При этом Умеров признает, что Украина не сможет стать полностью независимой от западной помощи. "Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в объемах, которые нам нужны", - отметил он.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял об огромном дефиците боеприпасов не только на Украине, но и по всему миру. По его словам, все запасы истощены, поэтому Киев стремится наладить собственное производство. А депутат Верховной рады Александра Устинова отмечала, что США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию. Президент Украины Владимир Зеленский также жаловался, что Киев оказался в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами к ним. 19 декабря на пресс-конференции Зеленский также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке расфокусировала помощь Запада Украине.