В США сообщили о существенном росте насилия после 7 октября

По словам замминистра юстиции Лизы Монако, Соединенные Штаты столкнулись с очень напряженной ситуацией с точки зрения обеспечения безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. В США значительно участились случаи насилия после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора Лиза Монако.

"Мы наблюдаем существенный рост угроз применения насилия и непосредственно случаев насилия в США, особенно в отношении еврейской общины, а также мусульманского и арабоамериканского сообщества. С 7 октября ФБР получило более 1,8 тыс. сообщений об угрозах и иных сведений, которые имеют отношение к нынешнему конфликту Израиля и Газы", - сказала она в эфире телекомпании ABC.

Монако добавила, что США столкнулись с очень напряженной ситуацией с точки зрения обеспечения безопасности. По ее оценке, наибольшая угроза исходит от сторонников идеи расовой или этнической дискриминации.