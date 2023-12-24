Французский генерал считает, что ВСУ зимой в лучшем случае удержат нынешние позиции

По словам Жан-Поля Паломероса, на фоне больших потерь перед Киевом стоит задача пополнения личного состава вооруженных сил

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские войска могут в лучшем случае удержать нынешние позиции предстоящей зимой, которая станет для них ужасной. Такое мнение выразил в эфире телеканала France 3 экс-начальник главного штаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломерос.

"Украинцам предстоит пережить ужасную зиму, и нам не стоит отводить взгляд. В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. На большее не стоит рассчитывать, это само по себе станет чудом, ну, или хорошей попыткой", - сказал он.

Паломерос заметил, что на фоне больших потерь перед Киевом стоит также задача пополнения личного состава вооруженных сил. Генерал считает, что поиск новых солдат становится все труднее и украинцы устали от этого конфликта, в связи с чем им требуется "полноценная поддержка" со стороны Запада. Он выступил за наращивание поддержки Киева со стороны ЕС, чтобы сохранить способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести боевые действия против России. Сейчас, по мнению Паломероса, Европа прикладывает недостаточно усилий.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские военные не смогли выполнить поставленные задачи во время летнего контрнаступления и понесли большие потери. В этой связи он заявил, что Киеву следует сосредоточиться на укреплении оборонительных рубежей, а не продолжать наступательные операции, чтобы сохранить боевой потенциал армии.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.