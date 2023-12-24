Выдача из ЕС, повестки через "Дию" и отказ от гарантий. Cобытия вокруг Украины

Руководство Украины рассматривает возможность рассылки повесток через приложение с электронными документами. Киев также изучает возможность военного призыва из-за рубежа, и в ЕС рассуждают о возвращении украинцев на родину.

Не все страны Европы поддерживают предоставление Украине "гарантий безопасности", предусмотренные декларацией. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все имеющиеся у него возможности. Боррель назвал РФ "великой державой", подтвердив, что в Брюсселе считают это угрозой.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

Российские силы за два дня отразили в совокупности 28 атак ВСУ, большая часть пришлась на донецкое направление. Потери противника составили 1 370 человек.

Кроме того, украинские силы потеряли 5 танков (в том числе Leopard), 6 БМП (в том числе американскую Bradley), по 3 бронемашины и бронетранспортера, 14 САУ (в том числе американские М109 Paladin), 26 автомобилей и 5 пикапов, 17 гаубиц и американскую артсистему М777.

Российская ПВО сбила 4 самолета - 3 Су-27 и 1 Су-24, перехватила 9 ракет HIMARS и "Ураган", 3 противорадиолокационные ракеты HARM, противокорабельную ракету "Нептун", уничтожила 85 украинских беспилотников.

Общее число беспилотников, сбитых российской ПВО с начала спецоперации, превысило 10 тыс. и составило 10 040.

Российская авиация поразила пусковые установки комплексов NASAMS и Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также средства навигации и авиабоеприпасы на аэродромах Канатово под Кировоградом и Днепр. Уничтожен склад боеприпасов в Харьковской области.

На фронт через телефон

Минобороны Украины изучает возможность оповещения граждан страны о необходимости явиться на сборный пункт с помощью электронных уведомлений, заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Хотя он не уточнил, каким именно образом могут доставляться повестки, наиболее простым способом называют единое приложение с электронными документами "Дия" (с украниского "действие").

Из ЕС выдача есть

Идею призывать украинцев из-за рубежа поддержал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Верховной раде Украины заявляли, что такая норма может быть включена в готовящийся законопроект.

Из Эстонии пришла противоречивая информация о готовности передавать Киеву военнообязанных украинцев. Начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги заявил об отсутствии поддержки этой меры со стороны Таллина. При этом глава ведомства Лаури Ляэнеметс выразил готовность выдавать Киеву взрослых мужчин, "если это нужно Украине".

В Чехии вступил в силу закон, покрывающий часть расходов на возвращение украинцев на родину. Если граждане Украины захотят снова надолго прибыть в Чехию, им потребуется возместить не менее половины расходов Праги.

Налог на "особые события"

Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер предложила повысить подоходный налог в качестве меры солидарности с Украиной. "Особые события требуют особых мер", - считает она. Сейчас в бюджете Германии заложено €8 млрд на поддержку Украины оружием. Берлин с февраля 2022 года потратил на нужды Киева более €25 млрд.

Вместо утиля - на Украину

Мэр Лондона Садик Хан предложил изменить правила утилизации устаревших автомобилей, чтобы направить их в качестве помощи на Украину. Таким образом предполагается "убрать с улиц загрязняющие воздух" машины, одновременно поддержав Киев.

С предложением передавать старые автомобили Украине выступал мэр Киева Виталий Кличко. Хан, однако, тогда не соглашался с этой идеей.

Иметь дело с Россией

Германии придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разницу позиций, заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул необходимость поисков политического решения кризиса на Украине.

Киевская декларация

Украина сообщила, что шесть стран Европы не присоединились к декларации о гарантиях безопасности Киеву.

Речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии, уточнил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.