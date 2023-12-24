Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов у администрации Белграда

Оно состоится в онлайн-формате, сообщила газета "Вечерне новости"

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич анонсировал срочное обращение к нации в свете попыток протестующих ворваться в здание городской администрации Белграда. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По данным издания, обращение состоится в онлайн-формате. Других подробностей газета не приводит.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков используют фаеры и требуют от полицейских, прикрывающих щитами разбитые окна, покинуть здание. К нему прибыла машина скорой помощи.

Ранее протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Более тысячи сторонников оппозиции перешли от здания избиркома к главному входу городской администрации. Собравшиеся поднялись на ступени и призывают охрану открыть двери.

Участники акции, принесшие с собой флаги Сербии и Евросоюза, выкрикивают антиправительственные лозунги, оскорбления в адрес президента республики Александара Вучича, используют громкоговорители, свистки и дудки.

Насильственной смены власти не будет

В воскресенье сербский лидер заявил, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти".

18 декабря митингующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю. Она отдельно указала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение акций протеста, но и готовила переворот.

Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.