Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

По словам президента республики, "многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит"

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы заранее проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата здания городской администрации Белграда сторонниками оппозиции. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники", - сказал он.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.

Ранее сербский лидер сообщил, что протесты оппозиции и ее провокационные высказывания не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти". Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.