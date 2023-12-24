Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Она вызвана внешним фактором, добавил президент республики

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Попытка штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

"В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это <...> результат многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны", - подчеркнул он.