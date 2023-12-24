Протестующие в Белграде продолжают атаковать здание городской администрации

Участники беспорядков начали разбирать брусчатку и бросать камни в окна и двери

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Протестующие в Белграде продолжают попытки ворваться в здание городской администрации, передает корреспондент ТАСС.

Участники беспорядков начали разбирать брусчатку возле здания администрации и бросать в окна и двери крупные булыжники. Протестующие наносят удары по щитам и шлемам полицейских, удерживающих здание. Правоохранители не покидают здание, использовали против сторонников оппозиции дымовую шашку.

Представители оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, пытаются взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Параллельно они уничтожают камеры видеонаблюдения.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты оппозиции и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти". Противники властей заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.