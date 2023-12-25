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обновлено 24 декабря, 23:33

Премьер Сербии заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. AP Photo/ Virginia Mayo
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© AP Photo/ Virginia Mayo

Ана Брнабич выразила благодарность "людям из российских служб" за то, что они поделились этой информацией

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

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"У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент [Сербии Александар Вучич], кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", - приводит слова главы правительства телеканал TV Pink.

Брнабич отдельно указала на то, что считает необходимым "поблагодарить людей из российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией" с сербской стороной. Премьер добавила, что ее заявление "не будет популярно на Западе".

Ранее полицейские, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих. 

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