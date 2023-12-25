В Белграде задержали более 35 протестующих

Двое полицейских получили серьезные ранения, сообщил президент Сербии Александар Вучич

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Более 35 протестующих были задержаны в Белграде. Двое полицейских, прибывших на площадь у администрации сербской столицы, получили серьезные ранения. Об этом в понедельник сообщил президент Сербии Александар Вучич.

"У нас есть двое серьезно раненых полицейских, еще несколько с легкими или неустановленной степени тяжести травмами", - передает телеканал TV Pink слова Вучича. Он также сообщил, что "на данный момент задержано более 35 протестующих", все они будут привлечены к ответственности.

По словам президента страны, протестные движения были заранее спланированы, у правительства "есть веские доказательства".